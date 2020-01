Calcio e basket, si riparte: Gela Fc e Gela contro Belvedere e Riesi, Melfa’s ad Acireale

Gela. Dopo la pausa natalizia riprendono i campionati di calcio e pallacanestro. In Eccellenza, il Gela FC inizia domani il girone di ritorno in casa contro il Belvedere. La società ha incassato nei giorni scorsi l’ingresso dell’imprenditore Marco Scerra, che consentirà al club di chiudere in maniera serena la stagione. La gara sarà diretta da Tommaso Alberto Vazzano di Catania. In Seconda categoria, inconsueto anticipo mattutino per il Gela, che ospita alle 11 il Riesi 2002. La partita è stata affidata al signor Gianluca Gianninoto di Ragusa. In Terza categoria, Il Cus Unipegaso ospita la Buterese mentre il Gela calcio gioca sul campo della Real Nissa.