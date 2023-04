Caldirola stende l’Inter, a San Siro fa festa il Monza

MILANO (ITALPRESS) – Vittoria clamorosa per il Monza di Palladino, che batte l’Inter per 1-0 grazie a un gol di Caldirola. Nerazzurri che non sfruttano il pareggio del Milan e restano quinti in classifica, fuori dalla zona Champions League. Inter che cerca di impostare la partita schiacciando fin da subito il Monza nella sua metà campo, con la squadra di Palladino che accetta i duelli attendendo eventuali ripartenze. Dopo appena cinque minuti è Lukaku ad impensierire i biancorossi, colpendo di testa sul cross effettuato da Barella, pallone che termina largo. Al 24′ altra buona occasione sui piedi di Correa, che nello stretto scambia bene con Mkhitaryan e Lukaku, lasciando partire un buon sinistro sul quale Di Gregorio è molto reattivo nella risposta. Ai nerazzurri il predominio del gioco, che nei primi quarantacinque appare però piuttosto sterile e senza troppe opportunità nitide nonostante le tante conclusioni verso lo specchio dei brianzoli. Seconda frazione di gioco che riparte con la stessa trama tattica. L’undici di Inzaghi va vicino al gol ancora con Lukaku, ma è ancora una volta Di Gregorio a respingere in contrattempo il colpo di testa del belga. Risponde immediatamente il Monza con la ripartenza alimentata da Pessina e chiusa da Dany Mota che col sinistro sfiora l’incrocio dei pali alla destra di Onana. Sarà proprio il Monza a trovare il gol del vantaggio, grazie alla staccata vincente di Caldirola che sul calcio d’angolo di Ciurria viene lasciato completamente libero dalla difesa interista e batte Onana. Rete quella dell’ex Benevento che è decisiva per il risultato finale, con l’Inter che nemmeno sull’ultimo angolo della gara, con Dzeko, riesce da due passi a siglare il pareggio.- foto LivePhotoSport – (ITALPRESS).