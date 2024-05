Lo schianto mortale all’ex Asi, Franzone e FdI vicini alle famiglie

A nome proprio e del partito, interviene il coordinatore FdI Salvatore Scuvera. “Esprimo il più profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Domenico Lorefice, rispettato presidente di Sicindustria, tragicamente deceduto in un grave incidente stradale. La sua perdita è un duro colpo per il tessuto imprenditoriale e per tutta la comunità di Gela, a cui aveva sempre dedicato il suo impegno. Nel tragico incidente ha, purtroppo, perso la vita anche il giovane Kevin Provinzano. Fratelli d’Italia esprime le più sentite condoglianze ai familiari, colpiti da questa immane tragedia. In questo momento di lutto, a loro vanno il nostro pensiero, il nostro supporto e la nostra vicinanza”, dice l’esponente FdI.