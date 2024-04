Terlati si candida e lascia la presidenza, Ciscardi alla guida del coordinamento comitati quartiere

Ciscardi si è subito impegnato a fare da portavoce nel rapporto con gli amministratori locali, per le iniziative da intraprendere, per i progetti e per le proposte dei presidenti di quartiere. Inoltre, sin da subito incontrerà tutti i candidati a sindaco per illustrare le problematiche e le situazioni dei quartieri, per valutare le loro proposte di intervento. Ciscardi sarà il nuovo rappresentante e coordinatore dei comitati di quartiere sino alla naturale scadenza del mandato, dopodiché si procederà all’elezione di un nuovo rappresentante.