Campanaro illude ma il Gela FC perde ancora

Gela. Prosegue la pessima stagione del Gela FC. A Marineo, contro l’Oratorio San Ciro e Giorgio, il risultato finale è di 2-1. Nel primo tempo le squadre non si fanno male e il risultato è di 0-0. Nel secondo tempo succede di tutto. Al terzo minuto, i padroni di casa si portano in vantaggio, con i gelesi che protestano per un presunto fallo su Messina. Dopo una ventina di minuti, è il Gela a segnare, con il capitano Fabio Campanaro che, con un lancio da lontanissimo, beffa il portiere avversario. Dopo pochi minuti, Messina perde palla a centrocampo e Rechichi ferma il contropiede avversario con un fallo tattico dal limite dell’area che gli vale il secondo giallo. Proprio sulla punizione dal limite, l’Oratorio si riporta in vantaggio. Dopo pochi minuti, viene ristabilita la parità numerica ma, poco prima del 90’, Priolo viene espulso. Il Gela perde dunque a Marineo in nove uomini.