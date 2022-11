Ex minacciata e pedinata, lui violò anche i domiciliari: va a giudizio

Gela. Nonostante le misure restrittive che gli erano già state imposte, non si sarebbe fermato. Avrebbe più volte raggiunto la zona dell’abitazione dell’ex moglie, minacciandola. Non si sarebbe limitato a questo, ma secondo le contestazioni l’ex marito l’avrebbe anche pedinata. Tutte contestazioni che gli sono costate il rinvio a giudizio, disposto dal gup del tribunale. L’uomo, difeso dal legale Davide Limoncello, dovrà rispondere alle accuse in dibattimento. Per seguire l’ex consorte violò anche gli arresti domiciliari e fu disposta la detezione in carcere.