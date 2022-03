Campionato motocross d’epoca, Vinciguerra primo nelle libere a Malpensa

Oltre duecento gli iscritti per la gara lombarda che scatta dal crossodromo del Ciglione della Malpensa di Cardano al Campo, in provincia di Varese, gestito adl moto club Mv Gallarate. Ieri, per le prove libere, Adriano Vinciguerra (G2), portacolore del moto club Taormina new, ha fatto segnare il migliore crono senza riuscire, però, a ripetersi nelle altre sessioni. Vinciguerra ha le carte in regola per potere ambire al podio. Oltre agli avversari dovrà fare i conti con la sua condizione fisica in gara.