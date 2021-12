Campionato regionale ASI, Zappietro vicecampione nella junior

Gela. Si è laureato vicecampione regionale, Samuele Angelo Zappietro. Un secondo posto conquistato nella categoria Junior Unica 1998-2002 al Campionato ASI che ha avuto luogo al crossodromo Mx Play Park Agnone Bagni, in provincia di Siracusa. “Una gara piuttosto combattuta per la quale mi giocavo il secondo posto in campionato – afferma il centauro Samuele Angelo Zappietro – La prima manche è stata difficile da affrontare a causa di una partenza sbagliata per la quale sono riuscito a rimontare fino alla quarta posizione – racconta – ma a causa di un errore riesco a finire la manche in quinta”.