“Campo progressista unito”, Donegani: “Prima i temi, contatti con M5s, sindaco? Non è priorità”

Gela. Se il centrodestra punta a serrare i ranghi, anche se tanto rimane da registrare, nel centrosinistra locale le ultime prove in consiglio comunale hanno messo a nudo un deficit di unità politica piuttosto plateale. Sullo sfondo e non in maniera certamente marginale, si muove la crisi interna al Pd. Il fronte progressista aveva fatto un esordio in grande stile ma adesso si trova a raccogliere i pezzi. L’ex parlamentare Ars Miguel Donegani, la cui strategia è stata fortemente criticata dal segretario dem dimissionario Guido Siragusa, è tra quelli che puntano ancora all’unità del centrosinistra locale. “La questione politica – spiega – non può girare intorno al nome del candidato a sindaco. Il problema vero non è se candidare Donegani, un esponente del Movimento cinquestelle oppure uno dell’area civica e progressista. La priorità va ai temi. Su questi dobbiamo cercare di trovare l’unità che ci consenta di battere il centrodestra. Ritrosie o antipatie personali non possono prendere il sopravvento. Un fronte progressista forte ci può essere solo se si lavora in maniera compatta, senza personalismi. Io sto lavorando in tal senso. Continuo ad avere contatti con esponenti di vertice del Movimento cinquestelle. Dobbiamo puntare ad una coalizione forte. Il Pd? Seguo la linea del segretario regionale e di quello provinciale. Un commissario dovrà portare al congresso per l’elezione del nuovo segretario del partito locale”. Lo scorso anno, Donegani varò il laboratorio politico “Progressisti e rinnovatori”: tra le fila del Pd, dalle quali non si è mai allontanato, man mano si sono venute a creare non poche diffidenze. Il gruppo dirigente che vinse le primarie sostenendo Elly Schlein ha sempre cercato di non cedere il passo alle correnti e il laboratorio di Donegani è stato annoverato tra le fonti potenzialmente in grado di destabilizzare il partito locale.