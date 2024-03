“Candidato lo indichi FdI”, Sammito: “Decidano in tempi brevi altrimenti soluzioni diverse”

Gela. Domani incontrerà il parlamentare Ars e riferimento provinciale di Forza Italia, Michele Mancuso. Il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito ha ormai deciso di voler dare un contributo convinto ad una coalizione di centrodestra che però fa fatica ad ingranare le marce veloci. “Penso che non ci siano veri problemi di compatibilità politica – spiega – è solo che l’accordo che prevede la candidatura a sindaco per Fratelli d’Italia non è ancora stato formalizzato in modo completo. Ci sono tutte le possibilità di ripetere il modello attuato a Caltanissetta. E’ anche vero che non si può attendere all’infinito. Fratelli d’Italia dovrà in tempi brevi portare una proposta che va vagliata. Spero che abbiano contezza del ruolo importante che stanno ricomprendo ma non nutro dubbi”. Sammito ha ormai archiviato l’esperienza Greco, con il quale ha condiviso praticamente due tornate elettorali, entrando in entrambi i casi all’assise civica. Si muove nel contesto di Forza Italia e sembra intenzionato a rimettersi in gioco per le prossime amministrative. Cinque anni fa risultò il più votato della coalizione pro-Greco. Chiaramente, è anche piuttosto concreto.