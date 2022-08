“Candidature? C’erano delle proposte ma abbiamo rinunciato”, Alario: “Ci interessa la città”

Gela. “Non nego che ci abbiano cercati, anche per candidature che abbiamo rifiutato. Ci interessano i programmi ma soprattutto ci interessa questa città”. Il gruppo fondatore di “Rinnova”, movimento che si è costituito in città negli scorsi mesi, aveva già preannunciato che non ci sarebbe stato un coinvolgimento attivo nella campagna elettorale per le urne di fine settembre. Lo ribadisce Giampaolo Alario, che ha fortemente voluto quest’esperienza civica, che in consiglio comunale è portata avanti dall’ex presidente dell’assise civica Alessandra Ascia. “Non escludo che valutando i programmi dei candidati, possano esserci punti da sostenere – dice proprio Alario – però, abbiamo già detto che non siamo interessati a questa competizione elettorale. Ci sarà sicuramente chi farà delle scelte, ma noi proseguiamo come movimento civico e anzi vogliamo rafforzarlo. Ormai, ci cercano come movimento e non come singoli esponenti. Anche questo fa capire che c’è consapevolezza rispetto a quello che abbiamo proposto in questi mesi”. Gli esponenti di “Rinnova” contatti ne hanno avuti, finalizzati ad una discesa in campo, anzitutto per le regionali. Il gruppo però andrà avanti secondo le tappe annunciate al momento della costituzione. “Siamo interessati alla città e al territorio – aggiunge Alario – vogliamo mettere in campo iniziative che possano risollevare la qualità della vita in una città che ancora oggi non garantisce tutti i servizi necessari. Se dovessero esserci programmi che corrispondono ai nostri valori, potremmo valutarli. Rinnova però non è nato per essere assorbito dai partiti. Questo deve essere chiaro”.