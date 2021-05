Cannabis light a chi si vaccina, la proposta di Rete canapa Sicilia

L’associazione Rete Canapa Sicilia è in espansione e vanta l’adesione di avvocati, architetti, agronomi, un consulente fiscale, un metalmeccanico, imprenditori, medici, professori, e un barcaiolo.

“Cerchiamo di contribuire ad accrescere il desiderio di riappropriarci della nostra esistenza iniziando rivalutando le bellezze naturali che la nostra terra offre – conclude David Melfa – Montelungo è luogo ideale di promozione della natura, nei suoi molteplici aspetti. Basterebbe cominciare a salvaguardare il parco educando gli incivili e avviando una campagna di bonifica. Noi stiamo pensando anche ad una giornata ecologica tra i sentieri”.

La cannabis light, come sottolinea Rete Canapa Sicilia ha grandi vantaggi e, nella fase successiva al vaccino sarebbe ideale ad alleviare problemi di stanchezza o infiammazioni. “L’uso più semplice della cannabis light – conclude David Melfa – è una tisana o gocce preparate in laboratori specializzati. Non parliamo di medicinale ma di uso topico e cosmetico con proprietà riconosciute”.

L’associazione Rete Canapa Sicilia ha deciso di costituirsi in ente di promozione sociale no profit. Una campagna di richiesta di adesioni è in corso e prevede l’inserimento di nuove figure professionali legate dall’interesse del territorio, punto trainante di ogni iniziativa sociale.