Cantautore svizzero sceglie Gela per il suo videoclip

Gela. Jiulien, in arte Carpintero, è un giovane cantautore svizzero che ha scelto proprio Gela per il suo timido esordio con il video musicale dal titolo LIFE IS TOO SHORT TO GIVE UP. Carpintero è stato travolto dal calore dei cittadini gelesi che per curiosità si avvicinavano a vedere le riprese.

La sua musica fonda le radici nel genere elettronico degli anni 80. La melodia vocale si ripete e vuole diventare un mantra trovando sfogo nelle essenzialità di un arrangiamento semplice e diretto che rende l’ascolto fruibile anche a chi questo genere musicale non lo segue. Una EDM elettronica con influssi di David Bowie e Depeche Mode.

Tra affetto e immensa ospitalità il cantante ha visitato luoghi ricchi di storia e paesaggi naturali della nostra città che adesso faranno il giro del mondo attraverso la condivisione del video da parte di Oxana, la modella veneziana che lo ha affiancato in questo suo viaggio, e delle tante influencer che scommettono già sul suo talento mettendo a disposizione i loro centinaia di followers.

Tra le location protagoniste del video le spiagge dorate del nostro litorale, il lungomare, il Castelluccio e la scala dei turchi. Nel breve soggiorno gelese il cantante svizzero ha gustato i piatti della tradizione nostrana e soggiornato a due passi dal mare in un b&b del nostro lungomare Federico II.