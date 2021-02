Cantina sociale e Macchitella senza acqua, Caltaqua: “Individuate perdite occulte”

“Inoltre, un’ulteriore rottura della rete, verificatasi in nottata, sta determinando una perdita idrica occulta che interessa le zone Scavone e Macchitella e, anche in questo caso – fanno sapere da Caltaqua – sta determinando un abbassamento di pressione. In loco, sono presenti diverse squadre di operai a lavoro per l’individuazione della perdita”. Caltaqua ha messo a disposizione degli utenti un servizio di autobotti. Non ci sono ancora tempi certi per la ripresa della distribuzione idrica. Quelli a Cantina sociale e Macchitella sono disservizi che purtroppo si aggiungono ad una lunga lista, mentre nelle bollette anche queste giornate di stop verranno contabilizzate, senza prevedere “sconti”.