CAPOLAVORO LECLERC, FERRARI IN TRIONFO A MONZA DOPO 9 ANNI

MONZA (ITALPRESS) – Charles Leclerc ha vinto su Ferrari il Gp d’Italia, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 disputato sul circuito di Monza. E’ la sua seconda vittoria in carriera dopo il trionfo di sette giorni fa a Spa. Il monegasco ha preceduto la Mercedes di Valtteri Bottas, più staccato Lewis Hamilton, terzo. La Rossa torna così sul gradino piu’ alto del podio, l’ultima volta era targata Fernando Alonso nel 2010. Niente da fare, invece, per Sebastian Vettel che a causa di una serie di pit-stop, oltre alla penalita’ Stop&Go per aver ostacolato Lance Stroll, ha chiuso fuori dalla zona punti venendo doppiato dai piloti di testa. In top-10 Daniel Ricciardo, Nico Hulkenberg, Alexander Albon, Sergio Perez, Max Verstappen, Antonio Giovinazzi e Lando Norris.

“Che gara: ci tenevo a fare bene per il team e per i tifosi, vincere a Monza e’ un sogno” – ha detto Leclerc commentando il trionfo di Monza – E’ stato un sogno vincere a Spa, ma qui e’ dieci volte piu’ emozionante, non ho parole. E’ stato un GP difficilissimo. Ho commesso un paio di errori ma alla fine sono riuscito a prendermi il primo posto. Nessuno di questi ha compromesso il risultato ma dovro’ stare attento nelle prossime

gare”.

