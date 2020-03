Carcere duro a Rinzivillo, reclamo presentato ai giudici romani: è ritenuto nuovo capo della famiglia

Gela. Per i pm della Dda di Caltanissetta e per quelli romani è la figura principale del tentativo di rinascita del gruppo mafioso dei Rinzivillo. Facendo spola tra Gela e la capitale, il cinquantanovenne Salvatore Rinzivillo avrebbe fatto gli interessi della famiglia, dopo aver ricevuto una sorta di autorizzazione dai fratelli ergastolani, Antonio Rinzivillo e Crocifisso Rinzivillo. L’indagine “Extra fines” e tutte le altre costole dell’inchiesta ruotano intorno ai rapporti intessuti da quello che viene considerato il nuovo boss della famiglia. Giovedì, il difensore, l’avvocato Roberto Afeltra, ha respinto le contestazioni mosse a Rinzivillo con il blitz “Extra fines”. L’ha fatto davanti al gup del tribunale di Caltanissetta, dove il cinquantanovenne ha optato per il rito abbreviato. E’ già stato condannato a dieci anni di reclusione, in appello, per il filone romano “Druso”. In attesa che il giudice nisseno emetta la decisione, il presunto boss aspetta che venga discusso il reclamo presentato dalla difesa contro il regime del 41 bis, che gli è stato imposto, dopo il coinvolgimento nell’inchiesta “Extra fines”.