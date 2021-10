Carfagna “Messina città simbolo per cancellare vergogne del Mezzogiorno”

MESSINA (ITALPRESS) – “Messina un esempio di come dovrebbero funzionare lo Stato e la politica: in pochi mesi abbiamo scelto, trovato le risorse e agito”, sono le parole del ministro per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, in visita stamane nella città dello Stretto dove sono partite le demolizioni delle baracche, da oltre 50 anni sciagura del territorio. “Ho voluto essere nuovamente qui a distanza di poco tempo perchè penso che questa vicenda abbia un valore simbolico come modello di governance efficiente – aggiunge -. Lo Stato decide, stanzia le risorse, il suo rappresentante sul territorio, il prefetto Di Stani e la politica, attraverso il sindaco Cateno De Luca realizzano. I risultati sono evidenti: prime demolizioni e primi ricollocamenti degli abitanti”. “Messina – sottolinea Carfagna – rappresenta anche il compito che mi sono data da ministra del Sud: cancellare le vergogne del Mezzogiorno. Oltre alle baraccopoli anche i collegamenti che mancano, le stazioni ottocentesche, gli asili nido che sono carenti”(ITALPRESS).