Casciana ma non solo, contatti e incontri nel centrodestra: c’è chi vuole chiudere prima possibile

Gela. Con la proposta di candidatura a sindaco dell’attuale capogruppo del partito in consiglio comunale, Vincenzo Casciana, i meloniani di fatto aprono la fase concreta del confronto nella potenziale coalizione. Il partito, con in testa i riferimenti regionali, ha optato per il capogruppo e ora si tratta di capire se gli alleati ci staranno oppure no. Già in queste ore, sono in corso contatti e primi incontri informali. Un tavolo ufficiale, alla presenza dei segretari provinciali e dei dirigenti cittadini d’area, potrebbe tenersi domani. C’è chi vorrebbe chiudere, ufficializzando il candidato della coalizione, “entro domenica per poi partire subito con la campagna elettorale”. L’intesa che ha fatto molto discutere, quella tra Forza Italia e Fratelli d’Italia, pare decisamente indigesta e le altre anime dell’alleanza vogliono azzerare tutto, ripartendo da un approccio che non sia quello che garantisce la candidatura a Caltanissetta agli azzurri e in città al partito della Meloni. Nelle prime ore del mattino di oggi, era già cosa fatta la risposta palermitana sul nome di Casciana. Né il diretto interessato né i vertici cittadini del partito hanno fino ad ora commentato.