Cascino: “Commissione sanità e il presidente lavorano, gli attacchi fanno male a tutti”

Gela. “La commissione sanità ha svolto e continua a svolgere il proprio ruolo istituzionale. Gli attacchi fanno male a tutti i componenti, che lavorano per migliorare il sistema sanitario locale”. Il consigliere Vincenzo Cascino, componente della commissione sanità, ritorna sui dubbi che ieri sono stati espressi dal gruppo consiliare di “Una Buona idea”, poco convinto dell’approccio della stessa commissione davanti ai troppi disservizi dell’ospedale “Vittorio Emanuele” e più in generale del sistema sanitario locale. I civici hanno espresso più di una perplessità sul ruolo del presidente Rosario Trainito, che però ha parlato di “un attacco imbarazzante”. “La commissione e il presidente lavorano – aggiunge Cascino – non voglio fare polemica con nessuno, ma ci sono gli atti che parlano. Abbiamo affrontato tante questioni sull’emergenza Covid, ci sono stati incontri con i responsabili di Asp e ci siamo spesso occupati dei problemi nei reparti del nosocomio. Tutti sappiamo che il sistema sanitario locale deve fronteggiare tanti problemi. Ma posso assicurare che la commissione e il presidente lavorano alacremente e non abbiamo mai lesionato critiche al sistema, quando ce n’è stato bisogno”. In maggioranza, i civici di “Una Buona Idea” sono molto scettici sulla commissione e non hanno escluso l’eventualità di richiedere una rivisitazione della composizione delle commissioni. “Ogni commissione dovrebbe valutare il proprio operato – aggiunge Cascino – noi siamo certi di lavorare con impegno, nessuno escluso e mi riferisco anche altri componenti Carlo Romano e Paola Giudice. Purtroppo, il neo consigliere Giuseppe Caruso è attualmente impedito per questioni personali”.