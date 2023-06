Catania vicino al ritorno al Gela FC, contatti tra Martello e la SSD

Gela. Dopo la stagione fallimentare nel campionato di Eccellenza, il Gela FC vuole riscattarsi e inizia a cercare un nuovo allenatore dopo l’addio di mister Andrea Pensabene. Il primo nome in lista, ex mister giallonero prima del niscemese Evola, è quello di Alessio Catania, nell’ultima stagione sulla panchina del Vittoria, dove ha conquistato il quarto posto in classifica, per poi essere eliminato ai play-off dalla SSD Gela. L’allenatore gelese ha già allenato la squadra fino al 2020.

Novità importanti anche in casa SSD. Dopo l’addio del direttore sportivo Marco Cammarata e di vari membri dello staff biancazzurro, pare ci siano stati contatti con Giovanni Martello. È stato un incontro interlocutorio e cordiale ma probabilmente l’ex ds del Gela rimarrà a Licata.