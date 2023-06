“Un’Altra Gela” rompe con il centrodestra, “sfiducia atto da irresponsabili”

Gela. La “certificazione”, con toni molto pesanti, l’ha validata politicamente, già ieri sera in aula, il capogruppo Giuseppe Morselli. Nel day after, gli esponenti più vicini al sindaco Lucio Greco battono ancora sul tasto delle distanze, ormai conclamate, dal centrodestra della sfiducia. “La mozione è stata un atto politicamente irresponsabile”, spiegano. Lo stesso Morselli, il consigliere Marina Greco e l’assessore Romina Morselli, ricordano le tante difficoltà che si sono parate durante il tragitto amministrativo: lo stop per la pandemia, l’organigramma ridotto ai minimi termini e infine una crisi finanziaria che ha paralizzato quasi tutti i gangli dell’ente. “Non ci saremmo mai aspettati – aggiungono – che la sfiducia potesse trovare sostegno da consiglieri che hanno supportato questo sindaco per poi invece decidere di cambiare direzione. Non si può agire da irresponsabili davanti alla città solo per una vendetta politica e personale. Non è ammissibile”.