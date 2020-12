Cavallo vuole il consiglio, non attende la Corte Costituzionale: ricorso al Cga

Una circolare dell’assessorato regionale delle autonomie locali prevede però l’entrata in vigore della nuova disciplina elettorale solo “dalla prossima tornata elettorale amministrativa” e quindi non troverebbe applicazione nel caso delle amministrative di un anno fa, almeno secondo quanto sostenuto dai legali di Morselli, gli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia. Già al Tar hanno spiegato che non ci sarebbero mai state le condizioni per votare un’interpretazione autentica della legge elettorale. Nel nuovo ricorso al Cga, il legale di Cavallo cita il caso di Caltanissetta, considerato analogo a quello della candidata per ora rimasta fuori dal municipio. La dem Annalisa Petitto è riuscita ad entrare all’assise civica nissena, nonostante fosse la prima dei non eletti. Si è dato seguito all’interpretazione autentica, con il riconoscimento dei quattordici seggi alla coalizione vincente, in luogo dii quindici. Il caso che contrappone il consigliere Morselli e la prima dei non eletti Cavallo ora arriva al Cga.