Censimento, pubblicata la graduatoria provvisoria per i rilevatori

Gela. E’ stata approvata la graduatoria provvisoria relativa alla “selezione pubblica per titoli rilevatori per il Censimento Permanente della Popolazione della Popolazione e delle Abitazioni”–anno 2022–2025 svolta dal Comune di Gela per conto dell’Istat. Avverso la graduatoria, gli interessati potranno inoltrare il ricorso entro e non oltre le ore 12 del 29 agosto tramite istanza indirizzata all’Ufficio Censimento–Statistica da presentare al protocollo generale, brevi manu, in via Bresmes angolo Viale Mediterraneo, oppure tramite pec all’indirizzo: [email protected] Nel caso di spedizione con raccomandata a./r. farà fede la data del timbro postale. Successivamente, sarà pubblicata la graduatoria definitiva.