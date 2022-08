Le eccellenze del premio Lavore sugli schermi di Rai2

Gela. Il 6 settembre il premio Eleonora Lavore approda in seconda serata su rai 2. Ne dà l’annuncio Giuseppe Lavore, entusiasta che il premio dedicato alla sorella abbia raggiunto un traguardo così importante come la diretta sul canale nazionale. Il format tv Cantacielo ospiterà per il primo anno la Lavore Orchestra composta da 26 elementi, 22 musicisti e 4 coristi, che si esibiranno in diversi brani del loro vasto repertorio. In trasmissione verrà dato spazio al miglior inedito del premio Lavore vinto quest’anno da Matteo G. con il brano “A mezzanotte” .