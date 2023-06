Centrodestra compatto sul sì alla sfiducia al sindaco, “parte azione politica comune”

Gela. Il centrodestra, domani, sarà compatto intorno alla mozione di sfiducia. La conferma arriva al termine di un vertice che si è tenuto nel pomeriggio, nella sede dei forzisti, in pieno centro storico. I segretari di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Dc, hanno ribadito che non ci sono spazi per dare credito all’amministrazione Greco. Si va alla sfiducia, con i leghisti che non ritireranno le firme, come invece era stato inizialmente indicato. “Dopo un’attenta disamina dei fatti avvenuti negli ultimi giorni, le segreterie hanno condiviso un percorso diretto alla votazione favorevole della mozione di sfiducia che sarà discussa nella seduta del civico consesso di domani”, si legge in una nota ufficiale rilasciata al termine dell’incontro. La sfiducia sarà la definitiva cesura dal sindaco Lucio Greco, che ancora adesso continua a riconoscersi nella stessa area politica. Il sì alla mozione, unitario, è anche il passo che tanti aspettavano tra le fila del centrodestra intransigente verso l’amministrazione. Il traguardo sarà quello delle amministrative del prossimo anno.