“Centrodestra ha perso meritatamente, è stato affossato”, Licata: “Non c’era candidato migliore di Cosentino”

Gela. “Il centrodestra ha perso meritatamente. C’è stato chi ha voluto questo esito e ha agito scientificamente. Non ha perso, invece, Grazia Cosentino, che si è dimostrata il candidato migliore da sostenere”. Il commissario Dc Giuseppe Licata è stato tra i primi a condividere il progetto di un patto largo tra moderati e centrodestra, con in testa l’ingegnere Cosentino, battuta però nettamente al ballottaggio dal neo sindaco Terenziano Di Stefano. “A Di Stefano e alla sua coalizione non possiamo che fare i complimenti per il risultato – continua Licata – hanno dimostrato affiatamento. In politica, si può perdere così come si può vincere. Il centrodestra c’è e deve ripartire da un’ampia riflessione. La Dc vuole costruire un progetto moderato, anche sul territorio. Lavoreremo per questo e per arrivare al congresso del partito. Il nostro risultato di lista è ottimo, siamo riusciti ad avere oltre duemila voti e un consigliere comunale, con un risultato anche migliore di quello di alcuni partiti che schieravano consiglieri uscenti”. Licata ritorna sul tema interno al centrodestra.