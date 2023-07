Centrodestra “large” apre il dopo-Greco, “alleanza su temi”: “Sindaco ci porta a sbattere”

Gela. Il centrodestra supera definitivamente l’esperienza politica del sindaco Lucio Greco e in versione “large”, con i renziani di Italia Viva e i centristi di Noi Moderati, di fatto mette le fondamenta della prossima alleanza in vista delle amministrative. Questa mattina, segretari e consiglieri comunali d’area hanno illustrato quello che sarà. Mai con Greco, questo è un passaggio pienamente condiviso e che mette nuovamente distanze incolmabili tra l’alleanza e il gruppo che sostiene il primo cittadino. “Il sindaco sembra il conducente di un autobus che non conosce la strada e ci sta portando a sbattere”, ha detto il coordinatore forzista Vincenzo Pepe. “Anzitutto, Greco dovrebbe venire in aula consiliare a spiegare qual è la sua attuale maggioranza”, su questo hanno insistito i pezzi del centrodestra work in progress. I meloniani di FdI, i forzisti, i leghisti (con l’ex candidato a sindaco e consigliere Giuseppe Spata), gli esponenti Dc e appunto i renziani e i moderati (c’era Massimo Catalano), vogliono fare blocco, iniziando a lavorare su un progetto comune. “Ragioniamo sui temi e sui contenuti”, hanno spiegato. “Non siamo qui per promettere cose impossibili”, ha precisato il cuffariano Natino Giannone. “Non ci sono leader”, ha rimarcato il coordinatore FdI Salvatore Scuvera. La sede dei meloniani ha ospitato l’esordio ufficiale del patto politico, che aveva avuto un preludio la scorsa settimana, sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate dall’avvocato Greco al momento del suo rientro in Comune. Il coordinatore Iv Rochelio Pizzardi ha respinto la ricostruzione del primo cittadino sulla gestione del servizio rifiuti. Il gruppo uscì dalla giunta proprio per divergenze sul tema. “Quella attuale è una gestione del tutto inefficiente”, ha voluto precisare il renziano.