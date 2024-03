Centrodestra, si tenta l’intesa sul candidato “entro lunedì”: segreterie provinciali e regionali a garanzia

Gela. Una soluzione “condivisa” per non far saltare l’alleanza la vogliono trovare “al massimo entro lunedì”. Il centrodestra inizia ad ingranare le marce più alte o perlomeno ci prova. La stasi non piace a nessuno e la fiducia posta dai vertici regionali di Fratelli d’Italia intorno alla candidatura a sindaco del capogruppo consiliare del partito Vincenzo Casciana, probabilmente era la mossa che tanti aspettavano in quell’area. Diverse anime della potenziale coalizione sono già pronte ad avanzare un’alternativa alla proposta meloniana. La scelta di Casciana, in casa FdI, arriva dopo settimane di verifiche, a livello cittadino, provinciale e regionale. Ci provano con il capogruppo che era nella rosa dei nomi dei papabili. In queste ore, tutte le forze di centrodestra e i rappresentanti di qualche gruppo civico, eventualmente pronto a stare nell’alleanza, sono in contatto. Ancora una volta, è probabile che un’intesa complessiva ci sarà ma con l’intervento dei riferimenti provinciali e regionali. C’è la consapevolezza che bisogna individuare una soluzione che non faccia frammentare lo scenario, altrimenti assai difficile da ricompattare.