Chi ritorna in città da Regioni “rosse” deve dare comunicazione, ecco i numeri: “Emessa ordinanza”

Gela. Chi arriva in città dalle zone “rosse” o ha avuto contatti con chi vive nelle Regioni contagiate dal Coronavirus deve dare comunicazione ai numeri 1500, 112 e 118. Il sindaco Lucio Greco ha convocato una conferenza stampa a Palazzo di Città per dare le prime indicazioni, dopo l’incontro avuto con il prefetto di Caltanissetta. E’ stata appena firmata un’ordinanza. “Sono numeri cui risponderà personale qualificato che potrà dare tutte le informazioni necessarie – ha detto Greco – come Comune abbiamo dedicato un numero presso l’Urp, 0933.906306 a disposizione dei cittadini per sapere come regolarsi.

Per i commercianti ho fatto pubblicare un invito a tenere puliti i loro esercizi, soprattutto i servizi igienici con continui interventi di pulizia e utilizzando anche disinfettanti nei bagni pubblici. Tutto questo mantiene un ambiente più pulito e sano. Per gli uffici comunali, ho ordinato alla ditta che si adegui a queste disposizioni, soprattutto dove si svolge il ricevimento al pubblico”.