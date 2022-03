Ciclotour nei luoghi dello sbarco americano

Nel luogo simbolo della liberazione dal nazifascismo andiamo a ricercare pedalando le tracce lasciate dagli uomini, i luoghi che furono campo di battaglia per lo sbarco delle forze alleate in Europa. Il cicloturismo è divertimento, occasione unica per sentirsi liberi e scoprire che i chilometri si possono fare macinando sulle pedivelle. Una libertà tutta dedicata ai ragazzini, alle famiglie, a tutti noi, che possiamo ritrovare nell’uscita in bici un momento per tornare a stare insieme.

Un percorso facile, ma che richiede l’impegno della pedalata fuori porta, pochi chilometri oltre i confini della città per trovarci dentro spazi che l’automobile non ci permette di di vivere, nel cuore della primavera sicula.

Partecipazione aperta a tutti, soci e non soci

Adatto a ragazzi di almeno 10/12 anni abituati a pedalare in autonomia.

La pedalata richiede la presenza di almeno di un genitore o comunuque di un soggetto accompagnatore autorizzato per ogni ragazzo.

Non si prendono in affidamento i ragazzi e la responsabilità è a carico del genitore o dell’accompagnatore del ragazzo.

Programma:

Raduno ore 9,00 presso piazza Umberto I

Briefing e breve illustrazione del tour

Partenza entro e non oltre le ore 9,30 (puntualità assoluta)

Rientro entro le ore 13,00