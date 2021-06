“Cis e più fondi per area di Gela”, sì risoluzione Senato: “Bonifiche e infrastrutture”

Il senatore grillino Pietro Lorefice, che ha partecipato dall’inizio ai lavori sull’affare assegnato alla commissione, ha sempre sostenuto l’esigenza di rivedere in profondità il progetto di riconversione e riqualificazione industriale e la commissione ha concluso proprio su questa linea. Il Prri è da “rivisitare” e nell’accordo di programma va integrata la Zona economica speciale. I senatori, inoltre, richiedono di attivare il fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, che consentirebbe percorsi di formazione per i lavoratori esclusi dal ciclo produttivo, insieme ai piani previsti da Anpal per aree come Gela e Termini Imerese. Oltre a semplificare le procedure per gli investimenti, dalla commissione del Senato arriva l’indicazione, vincolante, di aggiornare il piano di risanamento ambientale del Sin, trovando risorse per dar seguito ai progetti previsti e alle attività di bonifica. Il passaggio finale è un ulteriore impegno che i senatori inoltrano al governo nazionale. Per l’area di Gela, infatti, ritengono indispensabile attivare uno strumento istituzionale come il Cis. Il Contratto istituzionale di sviluppo sembra un passaggio che mette d’accordo tutti. Dem e grillini locali avevano già avviato interlocuzioni con i loro riferimenti nazionali. Il sindaco Lucio Greco e il consulente Pietro Inferrera, sentiti dalla commissione industria, hanno rimarcato proprio questa intenzione, parlando di contatti avviati con il ministro per il Sud, Mara Carfagna. In attesa che qualcosa si sblocchi, c’è la risoluzione ufficiale, che potrebbe essere il viatico istituzionale per arrivare al nuovo bando per i progetti e le proposte di investimento, dopo il fallimento del primo e per ora unico tentativo, predisposto da Invitalia.