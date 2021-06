Impennata di contagi, 16 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Gela. Ventotto nuovi positivi in due giorni, 16 nelle ultime 24 ore. Il contagio da Covid torna ad essere improvvisamente alto. Adesso sono 80 complessivamente i gelesi che si trovano o in isolamento domiciliare (73) o ricoverati in ospedale (6 in malattie infettive ed una in rianimazione).

Nelle ultime 24 ore sono i 20 pazienti positivi in provincia, tutti in isolamento domiciliare: oltre ai 16 di Gela si registrano 4 casi a Caltanissetta.