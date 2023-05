Città capofila per la prima di “Save the woman”, l’associazione avvia le attività

Il primo progetto in programma è la creazione di “SpazioDonna”, un luogo di supporto e sostegno per le donne in difficoltà. SpazioDonna, sarà uno spazio di supporto e confronto per le donne che vivono momenti di disagio, difficoltà e solitudine. Qui, le donne potranno chiedere chiarimenti e informazioni da personale altamente qualificato in forma anonima e informale. Per prenotare un appuntamento, è possibile contattare il numero dedicato 3663121670.

L’inaugurazione di SpazioDonna si è tenuta oggi alle 15:30 presso il locali della “Piccola Casa della Misericordia”, alla presenza delle istituzioni e di un nutrito gruppo di cittadini. All’evento ha partecipato anche la responsabile nazionale tecnico-scientifico di “Save the woman”, Dott.ssa Roberta Rota, giunta in città per l’occasione, e il neuropsichiatra Dott. Sergio Messina, responsabile “Save the woman” comitato scientifico.