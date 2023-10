“Città era in condizioni disastrose”, Picone: “Arriveremo in tutti i quartieri, stiamo bonificando”

Gela. “Abbiamo trovato una città in condizioni disastrose e stiamo provvedendo alla bonifica di interi quartieri”. L’amministratore di Impianti Srr Giovanna Picone spiega che per “normalizzare” serviranno non meno di due mesi. Questa mattina, abbiamo segnalato le condizioni dell’area a ridosso del mercato ortofrutticolo. “Le condizioni della città sono talmente disastrose che avevamo preannunciato che per andare a regime in ordinario ci sarebbero voluti almeno due mesi – dice Picone – stiamo continuando a bonificare interi quartieri e la programmazione prevede di coprire tutto il territorio. Vorrei tranquillizzare lai cttadinanza. Nessuna zona verrà trascurata, dateci solo il tempo di operare in questa prima fase per quartieri circoscritti e per raggiungere a breve una gestione ordinaria. A giorni verranno consegnati anche ai commercianti dell’ortofrutticolo i relativi mastelli e quindi la situazione dovrebbe normalizzarsi”.