“Città sporca e Greco inefficace”, Alabiso: “Si lavori oppure giunta si faccia da parte”

Gela. Una città ancora più sporca, mentre il sindaco, che ha la delega all’ambiente, deve barcamenarsi nella crisi infinita della sua maggioranza. Una diagnosi politica piuttosto chiara arriva dal segretario cittadino della Lega Emanuele Alabiso, che continua a sollevare tante critiche sull’operato del sindaco e della sua giunta, anzitutto sul piano della pulizia della città. “A metà mandato continuiamo a constatare la quasi totale mancanza di pulizia della città, cavallo di battaglia di una campagna elettorale e di un programma dell’attuale amministrazione, che si può definire libro dei sogni. La città non è mai stata così sporca, non esiste una programmazione nè una calendarizzazione degli interventi da effettuare – dice Alabiso – e quei pochi interventi che vengono effettuati lasciano strascichi di delusione, come accade per le potature o meglio per i rami strappati dalle aiuole a Macchitella. Non ci sono più giustificazioni. Riceviamo continue e giornaliere segnalazioni da parte dei cittadini, che lamentano l’assoluto degrado e la sporcizia. Tutto questo alimenta il proliferarsi di insetti, blatte e ratti, come segnalato in questi giorni a Giardinelli, a Macchitella, a Settefarine e in centro storico. Tutti i marciapiedi sono pieni di carte, bottiglie, foglie ed erba incolta, che veramente rendono impossibile anche una semplice passeggiata. Ruotano i dirigenti del settore ambiente, ma la delega rimane in mano al sindaco da oltre diciotto mesi. Ha dimostrato totale inefficienza nel gestire la problematica”.