Giro di Sicilia, Gela protagonista nella prima tappa

Una copertura televisiva su scala nazionale ha, inoltre, consentito ai cittadini di assistere indiretta alla manifestazione ciclistica e di emozionarsi per le diverse inquadrature dei posti più salienti della propria città. Un susseguirsi di immagini suggestive di una città ricca di storia e di arte, nelle quali il paesaggio naturale e il litorale del lungomare hanno unificato il tutto in un connubio perfetto. Km durante i quali le telecamere di Rai Sport, sin dall’ingresso in città, hanno inquadrato dall’alto il centro storico con protagonista la Chiesa Madre, il quartiere Macchitella, Montelungo e ancora la Torre di Manfria con in prospettiva l’intero litorale. Suggestiva l’immagine del vicentino in volata sul lungomare come se non pedalasse più sull’asfalto tramutatosi in quel tratto in un riflesso del mare. Ad aggiudicarsi il traguardo volante di Gela, proprio il vicentino Zurlo che in volata si distacca dal gruppo. Conclusasi ieri la prima tappa presso la città di Licata, il Giro di Sicilia per un totale di 712km giungerà a termine il primo ottobre con arrivo finale in provincia di Catania.