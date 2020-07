Città sporca, in centro storico incuria e rifiuti in strada in via Battesimo

Gela. Lo ha spiegato più volte anche il sindaco Lucio Greco. La città è sporca e il servizio rifiuti non riesce a soddisfare le attese dell’amministrazione comunale. Sono tante le zone della città che necessiterebbero di interventi capillari. Anche in centro storico, vengono segnalati situazioni di forte precarietà. Rifiuti abbandonati in strada e addirittura anche resti di animali morti si trovano tra le vie della zona. In via Battesimo, ci si imbatte in rifiuti di ogni tipo, abbandonati lungo la strada. Non mancano escrementi e scarti. Spesso, anche l’incuria dei cittadini ha un peso notevole nel rendere ancora più critica la situazione.