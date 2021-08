Città sporca, “situazione grave”: nuovo affidamento per spazzamento e lavaggio strade

“I servizi resi in ordine allo spazzamento e, soprattutto al lavaggio delle strade urbane, come da capitolato (sono previsti solo quattro lavaggi all’anno) risultano assolutamente insufficienti, ragione per cui la città risulta sporca e, con le elevate temperature della stagione estiva, anche maleodorante”, si legge nel provvedimento che autorizza la procedura per individuare la società, alla quale verranno affidati questi lavori, a copertura principalmente del periodo estivo e in attesa che il servizio rifiuti venga assunto dalla “Impianti Srr”, la società in house che prenderà il posto di Tekra, anche se i tempi non sono ancora così certi. Allo stato, anche i tecnici comunali scrivono di “grave situazione igienico sanitaria”, che tocca la città.