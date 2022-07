Civici a confronto, giunta e non solo: in vista una visita dell’ex presidente Lombardo

Gela. I civici di “Una Buona idea”, attraverso il segretario Rino Licata, ieri sono stati piuttosto netti nel porre delle linee politiche di non demarcazione. In una fase di possibile “ristrutturazione” della giunta, non intendono assistere al rafforzamento di gruppi, già rappresentati nel governo cittadino. Licata ha fatto riferimento a Forza Italia e alla lista ammiraglia del sindaco Lucio Greco, “Un’Altra Gela”. Il segretario non ha escluso neppure l’eventualità di un addio alla giunta, qualora il sindaco optasse per puntare ancora una volta sugli azzurri o su esponenti della sua lista. Nei prossimi giorni, è probabile che i civici di “Una Buona idea”, come fanno sovente, si riuniscano, anche per fare il punto della situazione, con uno scenario mutato e in vista di competizioni elettorali che anche il gruppo intende affrontare, puntando su un proprio candidato. Si dovrebbe trattare di un tavolo allargato a più forze civiche. Nel quadro delle regionali, sembra che i gruppi non collocati nei partiti stiano puntando forte sul medico Rosario Caci, che potrebbe alla fine scendere in campo. In queste settimane, il quadro dovrebbe iniziare a delinearsi. Il consenso per Caci pare essere piuttosto ampio. Nell’area civica, inoltre, non mancano i contatti con i big del fronte autonomista. Non c’è ancora una conferma definitiva, ma la prossima settimana in città dovrebbe arrivare l’ex presidente della Regione Raffaele Lombardo.