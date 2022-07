“Civici? Sono ormai schierati, non ci sono più”, Giannone: “Sì, in giunta serve equilibrio”

Giannone richiama ancora l’esigenza di una maggiore trasparenza politica. “Le prove di forza e tutte queste dichiarazioni che si susseguono non fanno bene – dice ancora – con il sindaco Greco siamo stati sempre chiari. Quello che pensiamo lo diciamo senza troppi problemi. A differenza di altri, stiamo dando un contributo vero”. I centristi non sembrano apprezzare granché il modus operandi dei civici, che ancora oggi sono uno dei pilastri dell’alleanza pro-Greco. In vista delle prossime scadenze elettorali, invece, Giannone conferma che i lavori sono in corso. “Vogliamo una lista che possa ambire al seggio – conclude – sono in corso interlocuzioni e incontri. Abbiamo già il consigliere comunale di Sommatino Angela Cocita, che ha dimostrato di avere un notevole consenso. Devo ringraziare il consigliere comunale Vincenzo Cascino, che si è messo a disposizione qualora non si riuscisse ad individuare altre personalità da collocare nella nostra lista. Lo spirito di servizio di Cascino è encomiabile”. In questa fase, assai travagliata, per Greco anche il patto con i centristi non è da sottovalutare e avere garanzie dai cuffariani diventa importante, nell’ottica di numeri che non sono così netti all’assise civica.