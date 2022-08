Classe 88/89 organizza una rimpatriata a 33 anni dalle scuole medie

Una carrambata, come l’ha definita la stessa Condorelli che ha permesso loro di rivedersi a distanza di anni,confrontarsi, ritrovarsi e ripercorrere il viale dei ricordi.

“ Non sono mancate le risate e le prese in giro, per un attimo è stato come se fossimo tornati indietro nel tempo, quando imitavamo i professori e tutti chiedevamo al secchione di turno di aiutarci in un compito o nell’altro. È stato bello vedere come l’amicizia,nonostante il tempo e la distanza non sia cambiata ma sia rimasta sempre la stessa.”

A partecipare sono stati gli ex compagni Nancy Zuppardo , Angelo Giocondo, Carlo Varchi, Eleonora Marinetti, Peppe Ferrara, Ivana Catalano, Lucrezia Ciaramella residente a Palermo e tornata a Gela per l’occasione , Oriana Gatto , Giuseppe Calabrese e Cinzia Condorelli.