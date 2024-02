Classico e scienze umane, riparte il ciclo delle lezioni dei docenti della Sapienza

Gela. Dopo il successo dell’anno scorso, del Pcto “Il Mondo dell’Economia”, con la partecipazione di più di duecento studenti, anche quest’anno si ripropone la collaborazione tra l’IIS “Eschilo” rappresentato dal Dirigente Prof. Maurizio Tedesco e il Prof. Alessandro Morselli, dell’Università di Roma Sapienza, con il Pcto dal titolo “Diritto, Economia e Medicina nell’era dell’Intelligenza Artificiale”, per proiettare gli studenti nel mondo universitario e in quello del lavoro, in uno scenario contrassegnato dall’Intelligenza Artificiale. L’intesa prevede lo svolgimento di lezioni e anche casi pratici di applicazione dell’Intelligenza Artificiale. A tal proposito è prevista la presenza di accademici di elevato spessore scientifico, come ad esempio il Prof. Bruno Botta, Magnifico Rettore Università di Roma UnitelmaSapienza, Professore Ordinario di Chimica organica, Università di Roma Sapienza (ha ricoperto il ruolo di Chair della Azione COST 1407 “Challenging organic syntheses inspired by nature – from natural products chemistry to drug discovery”). Ha lavorato nelle seguenti università: Michigan State University (USA), Wofford College Spartanburg (USA), University of British Columbia (Vancouver, Canada), Toho University, Chiba, Tokyo (Japan). È coautore di più di 200 pubblicazioni e di 8 brevetti, nazionali e internazionali – USA e Europa.