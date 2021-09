Colpo Empoli, il Cagliari cede 2-0 in casa

CAGLIARI (ITALPRESS) – L’esordio casalingo di Walter Mazzarri sulla panchina del Cagliari si chiude con una sconfitta per 2-0 contro l’Empoli di Andreazzoli. Reduce dal pareggio esterno contro la Lazio, la formazione sarda soffre e incassa un gol per tempo: apre Di Francesco, chiude Stulac. Dopo due sconfitte consecutive, l’Empoli non cambia atteggiamento: cerca il fraseggio e nel primo tempo domina il possesso palla con picchi di quasi il 60%; cerca la profondità e la trova costantemente con Pinamonti, preferito a Cutrone. La novità rispetto alle ultime due uscite però è la titolarità di Federico Di Francesco che al 29′, su assist di Haas, firma il decimo gol in carriera in Serie A con un tiro sporcato da Ceppitelli quel che basta per ingannare Cragno. Se l’Empoli è una macchina collaudata, il Cagliari sembra ancora andare a folate. Come al 33′ quando è Marin ad affacciarsi pericolosamente dalle parti di Vicario: progressione, duetto con Joao Pedro e conclusione mancina vicina al primo palo. La risposta dei toscani è affidata a Henderson che al 41′ vince un rimpallo al limite dell’area e conclude trovando la risposta attenta di Cragno.Cagliari ed Empoli sono le squadre ad aver subito più gol nei primi tempi in questo campionato ma il trend è confermato solo per gli uomini di Mazzarri che subiscono e faticano a costruire in zona gol. Nell’intervallo il tecnico cambia: dentro Strootman e Godin. E la scossa c’è: al 58′ Nandez vola sulla fascia e scarica per Keita che aggancia e calcia sul palo. Ma è un episodio isolato nel monologo dell’Empoli. Anche Andreazzoli cambia: fuori Ricci, dentro Stulac che al 69′ da fuori area lascia partire un missile che si infila all’incrocio dei pali. Più sfortunato di lui è Henderson che all’81’ da centrocampo vede Cragno fuori dai pali e tenta il gol dell’anno trovando però solo la traversa. Il terzo legno è di Bajrami che all’89’ sfiora il colpo del ko. Mazzarri si gioca la carta Pavoletti ma è troppo tardi: il Cagliari resta a 2 punti in vista del prossimo turno contro il Napoli.(ITALPRESS).