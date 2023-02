“Comitati quartiere in giunta? Si sta discutendo”, Greco: “Non escludo cambi di deleghe”

Gela. “La logica è quella di una reciproca collaborazione”. E’ questa la chiave di lettura che il sindaco Lucio Greco fornisce dopo aver inaspettatamente aperto le porte della giunta ai comitati di quartiere. In settimana, a seguito di un tavolo voluto proprio dall’avvocato, i rappresentanti dei comitati si sono visti “recapitare” la proposta di indicare un loro assessore in giunta, che adesso deve fare a meno dell’architetto Paolo Marchisciana, da poco dimessosi. “E’ una discussione in fieri – aggiunge il sindaco – ne sto parlando con l’amministrazione e con la maggioranza. Ho fatto questa proposta ai comitati di quartiere perché sono quelli che vivono ogni giorno la città e conoscono bene tutte le criticità”. Forse, già lunedì sera dai comitati potrebbe arrivare una risposta concreta. “Il percorso si muove anche lungo il tragitto di un’istituzionalizzazione dei comitati – dice ancora il primo cittadino – questo per noi è molto importante”. L’eventuale assessore dei comitati, qualora arrivasse il via libera proprio da Greco e dalla sua amministrazione, non sarà comunque un sostituto dell’architetto Marchisciana, tecnico che era stato scelto per occuparsi del settore urbanistica, tra quelli maggiormente in difficoltà. “Stiamo valutando e non escludo eventuali cambi di deleghe tra gli assessori, in base alle loro professionalità – spiega inoltre l’avvocato – per coprire tutti i settori”.