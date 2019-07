Commissioni…di maggioranza: affari generali a Casciana, urbanistica a Morselli e bilancio a Caci

Valeria Caci di “Impegno Comune” prende la presidenza della commissione bilancio e servizi sociali. Il suo vice sarà Romina Morselli di “Un’Altra Gela”. Niente da fare per il leghista Giuseppe Spata, sconfitto al ballottaggio dal sindaco Lucio Greco (ora ha impugnato l’esito elettorale) e che fa parte della commissione insieme a Salvatore Incardona dell’Udc e Pierpaolo Grisanti di “Un’Altra Gela”. Questa mattina, i consiglieri si sono riuniti in municipio. Domani, tocca ai componenti della commissione sanità e ambiente e a quelli della commissione sviluppo economico. Anche in questo caso, dovrebbe essere un discorso tutto interno alla maggioranza. Per le presidenze, sembrano favoriti Rosario Faraci di “Una Buona Idea” e Carlo Romano di Forza Italia. “Abbiamo accelerato per avviare il lavoro – dice il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito – in appena un mese, abbiamo provveduto alla composizione degli organi consiliari e possiamo lavorare a pieno regime”. Il presidente ha partecipato alle prime riunioni delle nuove commissioni.