Compostaggio, prima verifica amministratori-sindaci: “Scelte a conclusione vicenda giudiziaria”

Gela. E’ stato il primo confronto tra gli amministratori giudiziari, nominati dal gip nel procedimento che ha portato al sequestro dell’impianto di compostaggio di Brucazzi, e i sindaci dei Comuni dell’ambito. La scorsa settimana, l’assemblea dell’Ato Cl2 in liquidazione, convocata proprio dagli amministratori giudiziari Carmelo Blancato e Federico Vagliasindi, è servita a fare il punto. Da fine luglio, quando è scattato il sequestro dell’impianto e della società rispetto ad un’ipotesi di reato ambientale, l’impianto di Brucazzi non può essere usato per i conferimenti dei Comuni, che stanno trasferendo i rifiuti in altri siti, con costi che aumentano (anche questo è stato sottolineato durante la riunione). L’assemblea e gli organismi tecnici di Ato, però, mantengono comunque le rispettive attribuzioni. Gli amministratori giudiziari stanno portando avanti tutte le attività anche tecniche, per consentire l’avvio delle verifiche del sistema, a partire da quelle sulle matrici ambientali. Al momento, da quanto emerso, è praticamente impossibile ipotizzare una ripresa dell’attività a pieno regime, con i conferimenti dei Comuni. Tutto dipende dalla permanenza del provvedimento di sequestro. Gli amministratori relazionano periodicamente al gip. L’attuale guida dell’Ato, però, vorrebbe anche provvedere a nuovi lavori per rendere più efficiente il sistema di Brucazzi. Nel corso del confronto, sulla scorta di una relazione tecnica, è emerso che potrebbero volerci somme per almeno 360 mila euro. Un efficientamento ulteriore dovrebbe comunque passare da tutte le necessarie verifiche ambientali. All’assemblea hanno partecipato i tecnici, che già operavano per l’Ato prima del sequestro. E’ stato ricordato che con gli interventi effettuati prima del sequestro la capacità del sistema è passata da 7.200 tonnellate annue ad 11 mila. Secondo gli amministratori, un ulteriore efficientamento permetterebbe “l’incremento del valore e quindi del patrimonio di liquidazione”.