“Comune deve pagare più di 660 mila euro per i rifiuti conferiti”, accolta azione Ato

Gela. La cifra è di quelle pesanti per le casse del municipio, soprattutto in un periodo così delicato. Palazzo di Città, però, dovrà pagare entro il termine di centoventi giorni, per un totale di circa 662 mila euro. Somme dovute all’Ato Cl2 in liquidazione, che durante l’ultima fase della gestione dell’ex commissario liquidatore Giuseppe Panebianco avviò l’azione per recuperare il consistente credito. Si tratta di un ammontare maturato per conferimenti di rifiuti che Palazzo di Città ha effettuato, negli ultimi quattro anni, nella discarica Timpazzo, nell’impianto Tmb e in quello di compostaggio a Brucazzi. Fu proprio l’ex commissario ad affidare l’incarico all’avvocato Riccardo Rotigliano che ha ottenuto la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo. Se il municipio non dovesse rispettare quanto stabilito dal giudice civile del tribunale, che non ha accolto l’opposizione dell’ente, allora l’Ato potrebbe attivare un’eventuale procedura esecutiva.