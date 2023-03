“Comune trasmetta misure correttive”, Corte dei Conti: “Riequilibrio e recupero disavanzo”

Gela. Entro sessanta giorni l’amministrazione comunale deve trasmettere le misure correttive tese all’equilibrio del bilancio e “all’emersione e recupero del disavanzo”. Così concludono i magistrati della sezione di controllo della Corte dei Conti regionale. È stata trasmessa la decisione che era attesa da settimane. Non un dissesto ma un piano di riequilibrio anche se intanto Palazzo di Città sarà sottoposto “alle limitazioni previste dall’art.188, comma 1 quater, del Tuel, consistenti nel divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge e fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi”, si legge nella deliberazione trasmessa in Comune.