“Con Greco mai problemi ma su rifiuti nessun successo”, Trainito: “Iv? Senza parole”

Gela. Se l’idillio politico con i renziani sembra ormai declinato al passato, il sindaco Lucio Greco invece pare stia riaprendo un canale di dialogo con i forzisti, meno agitato rispetto agli ultimi tempi. Il capogruppo azzurro Rosario Trainito è sempre stato molto schietto, anche quando si è trattato di contestare la linea amministrativa. Ora, però, ci sono più spiragli per andare avanti nel progetto del sindaco. “Il servizio rifiuti? Certamente non possiamo parlare di un successo – dice – c’era l’impegno a chiudere il rapporto con Tekra, che invece ancora continua a gestire le attività. Spero che questo non duri fino alla conclusione della sindacatura. Anche su Caltaqua non abbiamo dato seguito agli impegni elettorali. Dobbiamo capire quale sia la linea della Srr4 sul tema dei rifiuti e dopo la riunione che ci sarà, convocheremo il sindaco in commissione sanità e ambiente. Sia Greco che l’assessore Malluzzo, ad oggi, non hanno fornito risposte precise. Voglio però precisare che Forza Italia non ha mai avuto problemi con il sindaco ma con chi stava cercando di mettersi in mezzo, creando divergenze. Forza Italia è il partito della città e fino a quando il sindaco lavorerà per la città noi ci saremo”. Per il forzista, invece, è “incomprensibile” l’attuale posizione dei renziani di Italia Viva. “Dovrebbero già essere politicamente grati perché, senza rappresentanza in consiglio comunale, hanno invece ottenuto deleghe importanti in giunta, compresa quella all’ambiente. Invece, criticano e mi lasciano veramente senza parole. Hanno usato toni che non si possono accettare – dice Trainito – penso che il sindaco prenderà le giuste determinazioni. Piuttosto che criticare sul servizio rifiuti, perché l’assessore Malluzzo non prende l’iniziativa, attuando le sue proposte. Chi glielo impedisce? Per quanto riguarda Forza Italia, devo dire che l’assessore Gnoffo sta proseguendo con la sua attività e ora si trova ad affrontare una questione non semplice, con il servizio di refezione scolastica”.