Con le maschere della “Casa di carta” fuggirono su uno scooter, arma puntata ai poliziotti: chiuse indagini

Gela. In sella ad uno scooter e con i volti travisati dalle maschere della serie Tv “La Casa di carta”, fuggirono nel tentativo di far perdere le loro tracce, evitando i controlli degli agenti di polizia. Durante l’inseguimento, un maggiorenne minacciò i poliziotti puntandogli contro un’arma. La posizione del giovane è stata sottoposta al vaglio della procura locale, mentre per il minore che era alla guida dello scooter sono state chiuse le indagini. Il suo caso è invece di competenza della procura minorile. Gli venne imposta anche una misura restrittiva. E’ accusato di resistenza a pubblico ufficiale, detenzione dell’arma, ricettazione e furto di due scooter, compreso quello usato per dileguarsi. Stesse contestazioni che vennero concentrate sul maggiorenne. Anche il riesame respinse il ricorso avanzato dalla difesa, sostenuta dal legale Davide Limoncello.